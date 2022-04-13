İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntü: Taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı - Son Dakika
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İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntü: Taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı

13.04.2022 00:59
İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntü: Taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı

İstanbul'da taksi şoförü Süleyman Güngör, 2. katta bulunan evine merdivenlerden çıkamayan yardıma muhtaç yaşlı kadını sırtında taşıyarak evine çıkarttı.

İstanbul'da taksi şoförü Süleyman Güngör, 2. katta bulunan evine merdivenlerden çıkamayan yardıma muhtaç yaşlı kadını sırtında taşıyarak evine çıkarttı. 'İnsanlık ölmedi' dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Süleyman Güngör, her zaman olduğu gibi bağlı bulunduğu Sabiha Gökçen Havalimanı taksi durağında yolcularını alarak Eyüpsultan ilçesinde bir sokağa bıraktı. Taksi şoförü Süleyman Güngör, durağa döndüğü sırada seyir esnasında sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını fark etti. Evinde tek başına yaşayan yaşlı kadının yanında komşuları olmasına rağmen evinin merdivenlerini çıkamadığını gören taksi şoförü Süleyman Güngör, tereddüt etmeden yaşlı kadını sırtına alarak 2. katta bulunan evine çıkarttı. O sırada yaşlı kadının yanında olan komşusu içleri ısıtan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Yaşlı kadını bina merdivenlerinden 2 kat yukarı sırtında taşıyan taksi şoförü Süleyman Güngör'ün bu iyiliği ise bağlı bulunduğu duraktaki diğer meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı. İşini yaptığı, taksiye aldığı yolcular tarafından sevildiğini ve yolcularına her zaman saygıyla yaklaştığını belirten taksi şoförü Güngör, yaşlı kadının kendisine dualar ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Şoför Güngör, yaşanan olayı anlattı. Cumartesi günü Sabiha Gökçen durağından yolcularını alıp Eyüp ilçesine bıraktığını belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Müşterilerimi bıraktıktan sonra yoldan aşağı doğru inerken 20 metre ileride bir yaşlı teyze ve yanında iki hanımefendi vardı. Hemen durdum ve teyzemi arabama bindirdim. Teyzenin evine doğru giderken teyzeye 'izin verirseniz ben merdivenleri çıkarken size yardım edeceğim' dedim. 'Çok iyi olur' dediler. Teyzeyi sırtıma aldım ve merdivenlerden 2 kat yukarı çıkardım. Bana dua ettiler. Yanımdaki hanımefendi kameraya çekmek istedi ben de 'çekebilirsiniz' dedim. Memnun oldular bana dua ettiler, ben de çok mutlu oldum. Bu benim vazifemdi, bunu herkes yapar" dedi.

"İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna beni götür deseydi, gücüm yettiği yere kadar götürürdüm"

Yaşlı kadını yorulmadan sırtında taşıyan taksi şoförü Süleyman Güngör, "Teyze, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna beni götür deseydi ben gücüm yettiği yere kadar götürürdüm. İçimden, kalbimden öyle geldi ben de yardımcı oldum. Ben 24 saat çalışıyorum, yorulmuyorum. İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Ne zaman yardıma ihtiyacı olan birisini görsem yardımcı olurum. Ben 15 yıldır taksicilik yapıyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizi alırım, İstanbul'a ilk kez gelmişlerse gidecekleri yerlere götürürken İstanbul'u anlatıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça ben hafifliyorum ve yorgunluğum gidiyor, Airbus yolcu uçağı kullanmış gibi oluyorum. Eminim ki turist yolcularım ülkelerine döndüklerinde mutlaka benden iyi bahsediyorlar. Ben İstanbul'un en iyi taksicisiyim ve işimi severek yapıyorum" diye ekledi. - İSTANBUL

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Taksi şoförü, merdiveni çıkamayan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı! Taksi şoförü, merdiveni çıkamayan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı! İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla yolcu uçtu İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla yolcu uçtu

Süleyman Güngör, Sabiha Gökçen, İstanbul, Taksi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntü: Taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı - Son Dakika


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