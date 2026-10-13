İstanbul'dan THY ve Saudia'nın Riyad uçuşları güvenlik gerekçesiyle durduruldu - Son Dakika
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İstanbul'dan THY ve Saudia'nın Riyad uçuşları güvenlik gerekçesiyle durduruldu

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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na saldırı sonrası GACA operasyonları askıya alınca İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri tamamen durduruldu. THY ve Saudia'nın Riyad uçuşları iptal edilirken bazı Cidde seferleri de iptal edildi, Medine uçuşları sürüyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ardından İGA İstanbul Havalimanı'nda pek çok hava yolu şirketi Riyad'a olan seferlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı. Başta Türk Hava Yolları ve Saudia olmak üzere İstanbul Havalimanı kalkışlı Riyad seferleri tamamen iptal edilirken, diğer Suudi Arabistan destinasyonlarında kısmi düzenlemelere gidildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın operasyonların geçici olarak askıya alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferleri tamamen askıya alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri doğrultusunda başta Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) olmak üzere ilgili hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını durdurdu.

Medine seferleri kesintisiz sürüyor, bazı Cidde uçuşları iptal edildi

Riyad hattında yaşanan iptallerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda, Suudi Arabistan'ın bir başka hatlarından biri olan Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferler operasyonlarını sürdürürken bazı seferler ise iptal edildi. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'ndan Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'na yapılan seferler sorunsuz bir şekilde devam etti.

Kaynak: İHA
İstanbul HavalimanıTürk Hava YollarıHavacılıkİstanbulGüvenlikUlaşımGüncelRiyadDünyaYerelSon Dakika

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