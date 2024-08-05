İstanbul- Erzurum uçağında valizlerin unutulması yolcuları mağdur etti.
Edinilen bilgiye göre, A Jet firmanın İstanbul-Erzurum Erzurum seferinde yolcular valiz krizi yaşadı. Valizlerini İstanbul'da kargoya veren yolcular Erzurum'a geldiklerinde valizlerin uçağa konulmadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Havaalanında yolcular ile görevliler arasında tartışmalar yaşanırken, valizlerin daha sonraki seferle Erzurum'a gönderileceği bildirildi. - ERZURUM
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