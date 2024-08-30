İstanbul Fuar Merkezi, Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İstanbul Fuar Merkezi, Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show'a ev sahipliği yapacak

İstanbul Fuar Merkezi, Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show\'a ev sahipliği yapacak

İstanbul Fuar Merkezi, 24-28 Eylül tarihleri arasında Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show isimli iki önemli etkinliğe birden ev sahipliği yapacak. Karavan ve tiny house sektörünün en yeni trendleri ve teknolojileri sergilenecek.

30.08.2024 12:56
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İstanbul Fuar Merkezi, 24-28 Eylül tarihleri arasında Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show isimli iki önemli etkinliğe birden ev sahipliği yapacak. Eş zamanlı gerçekleştirilecek olan fuarlarda karavan ve tiny house sektörünün en yeni trendleri ile teknolojileri sergilenecek.

İstanbul Fuar Merkezi, 24 -28 Eylül tarihleri arasında Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show isimli iki önemli fuara birden ev sahipliği yapacak. Birleşik Fuar Yapım A.Ş. (BİFAŞ) organizatörlüğünde düzenlenen fuarda Karavan Endüstrisi Derneği (KARENDER), Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD), Karavan Üretici ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) gibi önde gelen sektör temsilcileri bir araya gelecek. Karavan tutkunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek Karavan Show Eurasia, katılımcılara en yeni karavan modellerini, aksesuarlarını ve kamp ekipmanlarını tanıtırken, aynı zamanda açık hava yaşamını sevenler için ilham verici fikirler oluşturacak. Fuar, karavan endüstrisinin önemli markalarının ürünlerini sergileyeceği, ziyaretçilere doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarmaları için fırsatlar sunacak. Tiny Home Show ise, küçük yaşam alanları ve minimal yaşam felsefesi ile ilgilenenler için özel olarak hazırlanmış bir etkinlik olarak tasarlandı. Tiny house meraklılarına, modern ve fonksiyonel küçük ev tasarımlarının, mobilyaların ve iç mekan çözümlerinin tanıtılacağı fuarda sürdürülebilir yaşam ve küçük alanlarda büyük yaşam ideallerine ilgi duyanlar için geniş bir yelpazede seçenekler sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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