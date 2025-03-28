İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu

İstanbul Havalimanı\'nda Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği arttı, ek seferler düzenleniyor.

28.03.2025 14:26
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İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle yolcu hareketliliği yaşanmaya başladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için ikinci ara tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'daki havalimanlarında yolcu yoğunluğu arttı. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişlerinde x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ekipleri, giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bu arada İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bugün bin 544 uçuşun planlandığını ve 242 bin 455 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

Havayolu şirketleri ek seferler düzenleyecek

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) yanı sıra AJet 38, Pegasus 157, SunExpress'in ise 50 ek sefer düzenleyeceği açıklandı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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