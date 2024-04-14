İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu

İstanbul Havalimanı\'nda Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu yaşandı. Tatilin sona ermesiyle birlikte kente dönen vatandaşlar ve ülkelerine dönmek için havalimanında yer alan yabancı turistler, yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı yetkilileri, vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldı ve ek personel görevlendirdi. Yoğunluk nedeniyle uçak firmaları da ek seferler düzenledi.

14.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:15
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Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı. Kente dönen vatandaşlar ve ülkelerine dönmek için havalimanında yer alan yabancı turistler, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı. Kente dönüş yapanlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı yetkililerinin ise vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldığı, yaşanabilecek sorunları kısa sürede çözebilmek için ek personel görevlendirdiği öğrenildi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların memleketlerine, Arap turistlerin de ülkelerine dönmek için havalimanında yer alması yoğunluğu artırdı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle artan talepleri karşılamak için uçak firmaları ek seferler koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu - Son Dakika

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