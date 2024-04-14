Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı. Kente dönen vatandaşlar ve ülkelerine dönmek için havalimanında yer alan yabancı turistler, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı. Kente dönüş yapanlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı yetkililerinin ise vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldığı, yaşanabilecek sorunları kısa sürede çözebilmek için ek personel görevlendirdiği öğrenildi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların memleketlerine, Arap turistlerin de ülkelerine dönmek için havalimanında yer alması yoğunluğu artırdı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle artan talepleri karşılamak için uçak firmaları ek seferler koydu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı dönüş yoğunluğu - Son Dakika
Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor. Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan, mazbatasını alarak görevine başladı.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısı ise 18 olarak açıklandı. Son 25 yılın en büyük depremi olan bu olayda binden fazla kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşen devir teslim töreni ile Ferhat Durgut makam koltuğuna oturdu. Seçilen Belediye Başkanı Ferhat Durgut, görevine başladı ve teşekkürlerini iletti.
31 Mart seçimleri sonrası birçok yerde sonuçlara itiraz edilirken, seçim kurulları itirazların bazılarını kabul etti. Yeniden sayım işlemlerinin dışında Ardahan, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi. Nihai kararın verilmesinin ardından bu yerlerde 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.
Yerel seçimlerde Beyağaç Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün, görevi 3 dönemdir başkanlık yapan Mustafa Akçay'dan devraldı. Pütün, teşekkür konuşması yaparken Akçay da destek sözü verdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, göreve başladığı ilk gün belediye bahçesinde vatandaşlarla ve personellerle buluştu. Çerkez, yaptığı konuşmada ilçenin sevgi ilçesi haline dönüştürüleceğini ve kimsesizlerin kimsesi olacaklarını söyledi.
Çilimli'de yapılan mazbata töreninde AK Parti Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, görevine başladı. Törene AK Parti yetkilileri ve partililer katıldı.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Selami Savaş, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Oktay Uğurlu da katıldı.
31 Mart yerel seçiminde Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hakan, mazbatasını alırken duygularını paylaştı. Başkan Hakan, tüm Çal halkına eşit hizmet edeceğini ve Çal'ı hep birlikte yöneteceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında üyeler bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda, belediye başkanlarına başarılar dileyerek, hizmet sözü verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?