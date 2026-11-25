İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ay ve güneşin gökyüzünde aynı anda belirmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bir yanda dolunay, diğer yanda doğan güneş megakentin semalarında buluşurken, ortaya çıkan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.

Megakent İstanbul, yeni güne gökyüzünde nadir görülen eşsiz bir manzarayla uyandı. Sabah saatlerinde güneşin ufuktan yükselmesiyle birlikte batı yönünde henüz kaybolmayan ay, İstanbul semalarında aynı karede buluştu.

Güneşin ilk ışınlarının şehri aydınlatmaya başladığı anlarda ayın da tüm ihtişamıyla gökyüzünde yer alması, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı. Şehrin silüeti ve denizle bütünleşen ay ve güneşin bu eşsiz buluşması, dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, kızıllığa bürünen gökyüzü ile ayın aynı anda süzülüşü görsel bir şölen sundu.