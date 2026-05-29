İstanbul'un Fethi'nin 573. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü ve geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı programda, Kazakistan kökenli Alatau grubu ve Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Gösterilerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Gösterilerin ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, teşkilatlara hitap ederek Kurban Bayramı'nı ve fetih yıl dönümünü kutladı. Büyükgümüş, "İnşallah bu ruh ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürerek Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin dünya mazlumlarına umut olacak bir geleceği inşa etmesini temin edeceğiz. Bu istikametle çalışırken ilk hedefimiz, bu kutlu kadronun emeğiyle 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu aziz şehri yeniden AK Davamızla buluşturacağız"

Büyükgümüş, fetih şuuruyla hareket edeceklerini vurgulayarak, "Fethin bugünkü anlayışının temsilcileri olarak, bu aziz şehri yeniden AK davamızla buluşturacağız. O güne kadar, bugün hangi ruh ve heyecanla bu güzel meydanda bir araya geldiysek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Programın devamında kürsüye çıkan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise teşkilatın sahadaki kararlılığına vurgu yaptı. Siyasetin kendileri için ulvi bir amaç uğruna feragat etme yeri olduğunu söyleyen Özdemir "Dünya lideri olan Genel Başkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek, bizim için siyasette erişilebilecek makamların en güzelidir. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde biz de İstanbul'da durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Durmak, dinlenmek yok. Yeni bir tarih için şahlanma zamanı" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, Haliç'te gerçekleştirilen geçiş töreninde gemiler, Cumhurbaşkanı ve vatandaşları selamladı. Etkinlik, fetih yıl dönümüne özel görsel bir gösteriyle sona erdi. - İSTANBUL