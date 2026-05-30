İstanbullular Adalar'a Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbullular Adalar'a Akın Etti

30.05.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda güneşli havayı değerlendiren İstanbullular, Kabataş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramının son gününü ve sıcak havayı değerlendirmek isteyen İstanbullular, Adalar'a gidebilmek için Kabataş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerinde iskelede yoğunluk oluşurken, o yoğunluk kameralara yansıdı. İskele önünde bekleyen iki arkadaş ise röportaj esnasında Adalar'a gitmeye karar verdi.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili ve güneşli hava birleşince vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Bayramın son gününü değerlendirmek isteyen ve güneşli havanın tadına varmak isteyen vatandaşlar, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelen vatandaşlar vapurlar önünde yoğunluk oluştururken, turnikelerden geçen yolcular koşarak vapurlara bindi. İskele önünde bekleyen iki genç ise İHA muhabirinin röportajı esnasında Adalar'a gitmeye karar verdi.

Ailesiyle birlikte Adalar'a gitmek için Kabataş'a gelen Sena Dursun, "Ailecek adalara gidelim dedik. Bayram tatilini değerlendirelim dedik. Bu güzel havayı kaçırmayalım dedik. Çok güzel yani, hava güzel, bayram güzel. Bayram çok çok güzel geçiyor. Hep gezdik. Hiç evde durmadık yani. Bu fırsatı değerlendirelim dedik. Adalara daha önce hiç gitmedim. İlk defa gideceğim. Büyükada'ya gidelim dedik, deneyimlemiş oluruz hem" şeklinde konuştu.

Bursa'dan İstanbul'a geldiğini dile getiren Talha Şenyiğit, "Bursa'dan geldim. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın programı vardı. Sabah Ayasofya'daydık. Daha sonrasında Haliç Kongre Merkezi'ne geçtik. Bayramlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızı da orada gördük. Selam verdik. Tabii oranın hem manevi hem de atmosferi çok mükemmeldi ki Ayasofya gibi bir yerde şu an bayramın neticesinde mükemmel bir atmosfer vardı. Şimdi burada adalar olsun, buradaki kalabalık olsun İstanbul'un huzurunu yaşatıyor. Onun ardından gezdik. Biraz da buranın atmosferini de yaşadık. Buradan Mudanya'ya geçeceğiz, Bursa'ya. Daha sonrasında da işimize bakacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramlarda İstanbul'u çok sevdiğinden bahseden Furkan Diner, "Ben İstanbul'dayım, buradayım. İstanbul'u çok seviyorum. Özellikle bayramda bir başka seviyorum. Çünkü İstanbul'umuz bomboş oluyor, trafik sorunu olmuyor. Bir yandan da denizin rengi de şu an turkuaza döndü. Tam böyle fotojenik bir İstanbul'u izliyoruz. Manzarası mükemmel, insanları mükemmel. Yani bayramda İstanbul gezilir bence. Mükemmel bir yer. Dün de arkadaşımın da dediği gibi programlara katıldık. Çok rahat bir şekilde İstanbul'u gezebiliyorduk" dedi.

Diner ve arkadaşı Talha Şenyiğit konuşmalarının devam ederken birlikte Adalar'a gitmeye karar verdi. Diner, "Bir yandan da İstanbul'da şimdi adaları da gezmek istiyorum. Oralar da çok hoş yerler. Adaları da gezeceğim. İnşallah bayramı bu şekilde dolu dolu geçireceğiz. Buradan adalara geçeriz değil mi? Geçeriz. Bence adalara geçelim. Bence de adalara geçelim" şeklinde konuşarak anlaştılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kabataş İskelesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Hava Durumu, Güneşli, Adalar, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbullular Adalar'a Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Erdoğan’a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri’nden açıklama Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama
Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu’ndan haber var Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var

13:40
Güvenpark’ta insan seli Özgür Özel’in programı öncesi alan doldu taştı
Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:51
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 14:10:15. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbullular Adalar'a Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.