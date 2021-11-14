İstasyon Mahallesine kapalı pazar yeri yapılacak - Son Dakika

İstasyon Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6282 metrekare alan üzerine kapalı pazar yeri ve otopark projesi yapılacağını söyledi.

İstasyon Mahallesi sakinleriyle halk meclisi toplantısında bir araya gelen Başkan Büyükgöz, belediye hizmetleri ve projelerini bölge sakinleriyle istişare ederek, gereken ihtiyaçları karşılayacak şekilde planladıklarını ve hayata geçirdiklerini vurguladı. İstasyon Mahallesinde 1455 sokakta uygulamaya konulacak kapalı pazar yeri ve otopark projesinin müjdesini bölge sakinleriyle paylaşan Büyükgöz, "Siz kıymetli hemşerilerimle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Mahallemize 6282 metrekare alan üzerinde kapalı pazar alanı ve otopark projemizi hayata geçireceğiz. Arsa ile ilgili satın alma işlemlerini tamamladık. En kısa sürede tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağımız projemizin şimdiden hayırlı olması temenni ediyorum" dedi. - KOCAELİ