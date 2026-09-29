İstiklal Marşı\'na yağmurda eşlik eden Hatay Dörtyol\'daki Asel Mina takdir topladı

Hatay'da ilkokul öğrencisi Asel Mina, yağmur yağdığı esnada okunan İstiklal Marşı'na ıslanarak eşlik etmesiyle takdir topladı.

Dörtyol ilçesinde haftanın ilk günü yağışlı hava etkili oldu. İlçede bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, yağış nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudular. İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada okul bahçesinde olan Asel Mina Teke, yağmur altında eşlik etti. Davranışıyla takdir toplayan küçük kızın o anları öğretmeni tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, izleyenleri gururlandırdı.