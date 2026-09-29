İstiklal Marşı'na yağmurda eşlik eden Hatay Dörtyol'daki Asel Mina takdir topladı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'na yağmurda eşlik eden Hatay Dörtyol'daki Asel Mina takdir topladı

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İstiklal Marşı\'na yağmurda eşlik eden Hatay Dörtyol\'daki Asel Mina takdir topladı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Gazi İlköğretim Okulu'nda İstiklal Marşı yağış nedeniyle sınıflarda okunurken, bahçedeki ilkokul öğrencisi Asel Mina Teke marşa yağmur altında eşlik etti. Öğretmenin kaydettiği görüntülerle takdir toplayan öğrencinin anları izleyenleri gururlandırdı.

Hatay'da ilkokul öğrencisi Asel Mina, yağmur yağdığı esnada okunan İstiklal Marşı'na ıslanarak eşlik etmesiyle takdir topladı.

Dörtyol ilçesinde haftanın ilk günü yağışlı hava etkili oldu. İlçede bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, yağış nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudular. İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada okul bahçesinde olan Asel Mina Teke, yağmur altında eşlik etti. Davranışıyla takdir toplayan küçük kızın o anları öğretmeni tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, izleyenleri gururlandırdı.

Kaynak: İHA
DörtyolEğitimGüncelHatayYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Marşı'na yağmurda eşlik eden Hatay Dörtyol'daki Asel Mina takdir topladı - Son Dakika
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