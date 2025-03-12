İstiklal Marşı\'nın 104. Yılı Aliağa\'da Kutlandı

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında Aliağa'da düzenlenen programla anıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir yiğitlik ve etkileyici söz abidesidir"

Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı. Akyüz konuşmasında şunları söyledi: "Korkma diyerek başlayan İstiklal Marşı; şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu tarihi; kılıçtan keskin iradesi ve yegane varlık sebebi bağımsızlık olan bu kutlu Milletin fertleri olarak bugün 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününün 104. Yılını kutluyoruz. İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir yiğitlik ve etkileyici söz abidesidir. 12 Mart 1921 günü Meclisteki oylama sonucu 'İstiklal Marşı' olarak kabul edilmiş ve bütün mebuslar ayağa kalkarak Maarif Vekilinin tekrar okuduğu İstiklal Marşı'mızı, ayakta dinlemişlerdir. Bu ayakta dinleyiş, aynı zamanda Yüce Milletimizin, ayağa kalkışı da olmuştur."

İlkokul öğrencilerden şiir ve gösteriler

Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili slayt gösterimi ile devam etti. Slayt gösterimi sonrası Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından sergilenen İstiklal Marşı Oratoryosu büyük beğeni topladı. Ardından Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından 'Bu Vatan Kimin ?' adlı şiir gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Aliağa'dan çeşitli meslek gruplarının okuduğu İstiklal Marşı videosu gösterimi sonrasında Cenk Marşı Eşliğinde yapılan İstiklal Marşı gösterisi ile program devam etti. Anma programı çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR