İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Aliağa'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Aliağa'da Kutlandı

İstiklal Marşı\'nın 104. Yılı Aliağa\'da Kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı, Aliağa'da düzenlenen bir programla anıldı. Anma etkinliğine yerel yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda İstiklal Marşı'nın önemi vurgulandı ve öğrencilerin yaptığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

12.03.2025 14:31  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında Aliağa'da düzenlenen programla anıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir yiğitlik ve etkileyici söz abidesidir"

Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı. Akyüz konuşmasında şunları söyledi: "Korkma diyerek başlayan İstiklal Marşı; şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu tarihi; kılıçtan keskin iradesi ve yegane varlık sebebi bağımsızlık olan bu kutlu Milletin fertleri olarak bugün 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gününün 104. Yılını kutluyoruz. İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir yiğitlik ve etkileyici söz abidesidir. 12 Mart 1921 günü Meclisteki oylama sonucu 'İstiklal Marşı' olarak kabul edilmiş ve bütün mebuslar ayağa kalkarak Maarif Vekilinin tekrar okuduğu İstiklal Marşı'mızı, ayakta dinlemişlerdir. Bu ayakta dinleyiş, aynı zamanda Yüce Milletimizin, ayağa kalkışı da olmuştur."

İlkokul öğrencilerden şiir ve gösteriler

Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili slayt gösterimi ile devam etti. Slayt gösterimi sonrası Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından sergilenen İstiklal Marşı Oratoryosu büyük beğeni topladı. Ardından Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından 'Bu Vatan Kimin ?' adlı şiir gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Aliağa'dan çeşitli meslek gruplarının okuduğu İstiklal Marşı videosu gösterimi sonrasında Cenk Marşı Eşliğinde yapılan İstiklal Marşı gösterisi ile program devam etti. Anma programı çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Aliağa'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:50 Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:27 Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 14:34:09. #7.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Aliağa'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.