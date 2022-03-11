İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular - Son Dakika
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İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular

11.03.2022 12:28
İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla İstiklal Marşını işaret diliyle söylediler.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla İstiklal Marşını işaret diliyle söylediler.

Üniversite Öğrencilerinden oluşan PDR Topluluğu ve Kilis Gençlik Merkezi Genç Ofisi işaret dili ekibi iş birliği ile düzenlenen etkinlik çerçevesinde Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde bir araya gelerek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla İstiklal Marşını işaret diliyle söylediler. İşaret dili öğrenen öğrenciler, işitme engellileriyle daha rahat istetişim kuracakları bildirildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular - Son Dakika


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