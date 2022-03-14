İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı - Son Dakika
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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı

14.03.2022 17:07
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 101.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Özel Ortaca Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 101.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Özel Ortaca Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Garnizon Komutanı Albay Halil Gökçe, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının ve fikirlerinin anlatıldığı program, şiirler, oratoryo gösterileri ile devam etti.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında derece giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesi ile program son buldu. - MUĞLA

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı

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Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi Erciş'te 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Ortaca, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Ortaca'da anıldı - Son Dakika


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