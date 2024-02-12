İsviçre\'de Aşık Veysel\'in türküsü deprem anısına seslendirildi

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İsviçre'nin dört bir yanından ses sanatçıları, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem bilinci oluşturmak için İsviçre'nin dört bir yanından gelen sanatçılar, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi. Suat Özer ve Yalçın Mıhçı'nın üstlendiği projenin, uluslararası genel direktörlüğünü Jasmine Işığan Özer, müzik ve video stüdyosu TDH Kulturzentrum tarafından sağlanırken Bülach Chor der Dreifaltigkeitskirche, Bülach Evangelisch-reformierte Kirche, St. Anton Römisch-katholische Kirche kilise koroları da esere katkıda bulundu.

6 Şubat depremlerinde çocukluğunun geçtiği Elazığ'da bulunn annesinin evinin de yıkıldığını belirten proje sorumlusu Özer, "Bu depremde binlerce yurttaşımız canını, ailesini ve malını yitirdi. Milyonlarca yurttaşımız maddi-manevi çok büyük bir yıkım yaşadı. 6 Şubat depreminde, bütün çocukluğumun geçtiği Elazığ'daki köyümüzde anneme ait ev de yıkıldı. Çocukluğumuz, gençliğimiz, anılarımız, acılarımız, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz bir hayal gibi yok olup gitti. Bu çalışmayı annemin şahsında tüm depremzedelere adıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA