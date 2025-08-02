İtalyan Aile Türkiye\'de Meke Gölü\'nde Kamp Yaptı

Avrupa turu kapsamında Türkiye'yi gezen İtalyan Foschini ailesi, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde karavanlarıyla kamp yaptı. Aile üyeleri, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve Türk halkının misafirperverliğinden etkilendiklerini dile getirdi.

İtalya'dan 23 Temmuz'da yola çıkan Alessia Foschini, babası Vincenzo Foschini, annesi Rosamaria di Paolo ve kardeşi Simone Foschini'den oluşan aile, Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yolculukları sırasında karavanlarında küçük bir arıza yaşayan aile, daha sonra Kapadokya'yı ziyaret etti. Kapadokya'dan sonra Karapınar'a geçen Foschini ailesi, burada Meke Gölü'nde kamp yaptı. Jeolojik yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken gölde geçirdikleri zamanı değerlendiren Alessia Foschini, "Meke Gölü gerçekten etkileyici. Babam burayı daha önce gezginlerden duymuştu. Gün doğumu ve batımı adeta bir görsel şölen sunuyor" dedi. Türkiye'deki yolculuklarının oldukça keyifli geçtiğini belirten aile, Türk halkının sıcak yaklaşımından memnun kaldıklarını ifade etti. - KONYA