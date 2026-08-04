İtfaiyecilik Yasal Statü İstiyor

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Tüm Yerel-Sen Muğla Şube Başkanı Ufuk Şimşek, itfaiyecilerin yalnızca yangınlarda değil, tüm afet ve acil durumlarda canlarını ortaya koyarak görev yaptığını belirterek, itfaiyeciliğin yasal bir meslek olarak tanınmasını ve çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarından depremlere, sellerden heyelanlara, bina yangınlarından trafik kazalarına kadar birçok afet ve acil durumla mücadele ettiğini belirtti.

İtfaiyecilerin arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını, sel ve su baskınlarında vatandaşların yardımına koştuğunu ve trafik kazalarında hayat kurtardığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İtfaiyeciler yalnızca yangın söndürmez; arama kurtarma çalışmalarında görev alır, sel ve su baskınlarında vatandaşlarımızın yardımına koşar, trafik kazalarında hayat kurtarır, doğal ve teknolojik afetlerde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapar. Buna rağmen itfaiyecilik, hala hak ettiği yasal meslek statüsüne kavuşmuş değildir.

Can kurtarmayı meslek edinmiş insanların haklarının yıllardır görmezden gelinmesi kabul edilemez. Afet anlarında kahraman ilan edilen itfaiyecilerin, normal zamanlarda unutulmasına artık son verilmelidir. Fedakarlığın karşılığı yalnızca teşekkür değil, güçlü yasal düzenlemeler ve insanca çalışma koşulları olmalıdır."

"İTFAİYE HİZMETLERİ SINIFI OLUŞTURULMALI"

İtfaiyeciliğin yasal bir meslek olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şu çağrıyı yaptı:

"Tüm Yerel-Sen olarak çağrımız nettir; itfaiyecilik yasal bir meslek olarak tanınmalıdır. İtfaiye Hizmetleri Sınıfı bir an önce oluşturulmalıdır. İtfaiyecilerin özlük, mali ve sosyal hakları, yaptıkları görevin riskine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Fiili hizmet süresi, yıpranma payı, erken emeklilik ve diğer mesleki haklar güvence altına alınmalıdır. İtfaiye teşkilatlarındaki personel eksikliği giderilmeli; araç, ekipman ve teknolojik altyapı güçlendirilmelidir.

Can kurtarmak sıradan bir görev değildir. Bu nedenle itfaiyecilerin hak ettikleri değeri görmeleri ve mesleklerinin yasal güvence altına alınması artık ertelenemez bir zorunluluktur.

İtfaiyecilik meslek olsun. Can kurtaranların hakkı teslim edilsin."