İyi Parti Adayı Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanı Seçildi

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31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde İyi Parti Belediye Başkan Adayı Rasim Arı oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildi. İyi Partinin Türkiye genelinde kazandığı tek il ise Nevşehir oldu.

Mahalli İdareler seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir'in yeni Belediye Başkanı 3 yıl aradan sonra tekrar Rasim Arı oldu.

2019 seçimlerinde Ak Parti adayı olan ve Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı, 21 ay görev yaptıktan sonra, Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa etmişti.

Genel seçimlerde İyi Partiden Milletvekili Adayı olan Rasim Arı, 31 Mart seçimlerinde de İyi Parti'den Nevşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Kesim olmayan sonuçlara göre Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı parti binası önüne gelerek halka seslendi.

Rasim Arı konuşmasında, "Bizi bir araya getiren Nevşehir'im bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım. Bizi hiçe saydılar, hafife aldılar. Ama gördüğünüz gibi milletin iradesi üzerine bir güç yok olduğunu anladılar. Sadece merkez değil tüm ilçeleri kaybettiler. Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız" dedi.

Konuşmanın hemen ardından ise "Dik dur eğilme bu millet seninle", "Rasim Başkan", "Nevşehir seninle gurur duyuyor" gibi sloganlar atıldı. - NEVŞEHİR