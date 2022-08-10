Niğdeli Esnaftan Akşener'e: "Çiftçilik Yapıyorum Üstümde Hayvan Pisliği Vardı Siz Geliyorsunuz Diye Sildim. Bu Ülke Nereye Kadar Gidebilir?" - Son Dakika
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Niğdeli Esnaftan Akşener'e: "Çiftçilik Yapıyorum Üstümde Hayvan Pisliği Vardı Siz Geliyorsunuz Diye Sildim. Bu Ülke Nereye Kadar Gidebilir?"

10.08.2022 22:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Çiftlik ilçesinde dinlediği çiftçi Ramazan Akalın “Çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum, esnaflıkla uğraşıyorum. Bende hiç esnaflık hali var mı? Tarladan geldim buraya. Bu haldeyken yetiştiremiyorum yok yani yok, oradan alıyorum oraya aktarıyorum. Nereye kadar gidecek? Çiftçilik yapıyorum üstümde hayvan pisliği vardı, siz geliyorsunuz diye sildim. Bu ülke nereye kadar gidebilir?” dedi.

Haber: MERVE GÜVEN/ENES CAN ÖZMEN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çiftlik ilçesinde dinlediği çiftçi Ramazan Akalın "Çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum, esnaflıkla uğraşıyorum. Bende hiç esnaflık hali var mı? Tarladan geldim buraya. Bu haldeyken yetiştiremiyorum yok yani yok, oradan alıyorum oraya aktarıyorum. Nereye kadar gidecek? Çiftçilik yapıyorum üstümde hayvan pisliği vardı, siz geliyorsunuz diye sildim. Bu ülke nereye kadar gidebilir?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde programı kapsamında ziyaret ettiği Çiftlik ilçesinde, esnafı dinledi. Esnaf ve çiftçilik yapan Ramazan Akalın şöyle konuştu:

"Siz diyeceksiniz nasılsınız, iyi misiniz? Ülke olarak iyi değiliz. Ben çiftçilik ile uğraşıyorum bakın ellerime… Ben çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum, esnaflıkla uğraşıyorum. Bende hiç esnaflık hali var mı? Tarladan geldim buraya. Bu haldeyken yetiştiremiyorum yok yani yok, oradan alıyorum oraya aktarıyorum. Şimdi ben size soruyorum: nereye kadar gidecek? Birbirinizi eleştirmeden, bu ülkenin hali ne olacak diye konuşsanız daha iyi olmaz mı?

Çiftçilik yapıyorum üstümde hayvan pisliği vardı siz geliyorsunuz diye sildim. Bu ülke nereye kadar gidebilir? Birbiriniz ile savaş yapmaktan, tartışmaktan çözüm olmaz. Bir ortak karar alacaksınız, bu ülkeyi nereye götürebiliriz, esnafa nasıl destek verebilirsiniz, çiftçiye nasıl bir hizmet verebilirsiniz, tarıma nasıl bir hizmet verebilirsiniz bunları konuşmanız lazım. Birbiriniz ile koltukta oturarak o size atıyor, o ona atıyor bunlarla ülkenin sorunları çözülmez. Gerçekten artık burama kadar geldi…  Ben üç tane ek iş yapıyorum bu haldeyken yok yani yok."

Akşener, Akalın'a çocukların eğitim durumunu sordu; Akalın, ilkokula ve ortaokul cevabını verdi. Bunun üzerine Akşener, pandemi süresince tabletinden "EBA" ya girebildi mi sorusuna çiftçi Akalın çocukların EBA'ya giremediğini söyledi.

Akşener, "Ramazan kardeşim ben siyasetçilerin dediklerine gıcık olduğum için ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum. Ben esnaf dükkanlarda bugüne kadar hiçbir partiyi yermedim kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım sadece sizi dinledim. Siyasi hiçbir soruyu cevaplandırmadım. Sadece burası anlatılabilsin burası görünsün diye. Yüzde yüz haklısın senin derdinin üzerinden çözüm üreterek biz rekabet yapabilsek harika olur her şey ama sen şucusun ben bucuyum üzerinden gittiği zamanda çırak çıkan sensin" dedi.

"CUMHURBAŞKANI DA GELSE AYNI ŞEYİ ONA DA KONUŞURUM"

Akalın ise, "Samanın kilosu olmuş 1500 lira… Mazot alamıyoruz traktörümüze tarlaya gidemiyoruz. Patates ekiyoruz gübre atamıyoruz. 50 kilo gübrenin çuvalı 700 küsür lira olmuş. Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Artık bir yerlere patlamamız lazım yani. Artık yorulduk. Cumhurbaşkanı da gelse aynı şeyi ona da konuşurum" diye yanıt verdi.

"HEP ÖYLE DİYORSUNUZ AMA BAŞA GELDİĞİNİZ ZAMAN HİÇBİR İCRAATI GÖREMİYORUZ"

Akşener, buna karşılık "Ne yapacaksın? Oyunu bedava vermeyeceksin. Kim hizmet üretmeye yönelik laf ediyorsa çözüm üretmişse, buna bende dahil bana da bedava vermeyeceksin" diye konuştu. Akalın ise buna karşılık "Hep öyle diyorsunuz ama başa geldiğiniz zaman hiçbir icraatı göremiyoruz. Kimin iyi yöneteceğini kimin kötü yöneteceğini bilsek zaten direkt iyi yönetecek adama gideceğiz. Geliyorlar burada tatlı tatlı konuşuyorlar, genel olarak konuşuyorum. Koltuğa geçtikleri zaman yok" diye yanıt verdi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Niğdeli Esnaftan Akşener'e: 'Çiftçilik Yapıyorum Üstümde Hayvan Pisliği Vardı Siz Geliyorsunuz Diye Sildim. Bu Ülke Nereye Kadar Gidebilir?' - Son Dakika

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