İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı

İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği'nde, 60 yaş ve üzeri öğrenciler renkli gösteriler sundu. Şenlikte sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dair farkındalık yaratıldı.

23.03.2024 13:22  Güncelleme: 13:26
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Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bu yıl ilk kez Karşıyaka'da düzenlenen "İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi. İzmir'deki 3. Yaş Üniversitelerine devam eden 60 yaş ve üzeri öğrencilerin renkli gösteriler sunduğu şenlikte, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dair farkındalık yaratıldı.

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, Ege 3. Yaş Üniversitesi ve Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında şenlikte buluştu. Üç okulun iş birliğinde düzenlenen "İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği" 21 Mart'ta Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Taypark'ta yapıldı.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, ortak olarak sergilenen bendir dinletisi ile başladı. Ege 3. Yaş Üniversitesi Korosu'nun seslendirdiği şarkıların ardından Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi Kuşaklararası Dayanışma Korosu sahne aldı. Ege 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinin sergilediği halk oyunlarının devamında Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri zumba gösterisi yaptı.

FRANSIZCA GÖSTERİ

Ayrıca Dünya Frankfoni Haftası'nın da (Fransız Dili Bayramı) Yaşlılara Saygı Haftası ile aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle, Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Fransızca dersi öğrencileri müzikli bir gösteri sundu. Program, tüm katılımcılarla yapılan Calipso ile aerobik etkinliği ile son buldu.

Şenlikte söz alan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Sorumlusu Özge Güher Toksarı, Ege 3. Yaş Üniversitesi Öğrenci İşleri Sorumlusu Osman Nuri Tartılacı ve Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi Sorumlusu Gülşen Salgar, azim ve özveriyle çalışarak birbirinden renkli gösteriler sunan çınarlara teşekkür etti, ileri yaşlı bireylerin daha başarılı ve sağlıklı bir yaşam sürmesini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği Renkli Gösterilere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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