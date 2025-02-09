İzmir Barosu ve Savcılık Arasında Tartışma

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu'nun 'cezaevi savcısı tarafından bir avukata 'terörist' denildiği' iddialarına ilişkin, "Görevli cumhuriyet savcımızın açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı yersiz ve haksız bir ithamdır" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu tarafından geçtiğimiz gün "Buca Kırıklar Cezaevi'nde darp iddiası üzerine suç duyurusunu değerlendirmek üzere müvekkiline ait sağlık raporunu cezaevi yönetiminden talep eden bir avukatın cezaevi savcısı C.Y.'nin 'Senin zaten neden buraya geldiğin belli, provokasyona gelmişsin, teröristsiniz' sözleri ile cezaevinden çıkartılmak istenildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle ilettiği talepleri yüzüne karşı terörist diyerek reddeden zihniyeti reddediyoruz. Bu düşmanlık ve nefret karşısında meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve gerekli hukuki süreci takip edeceğimizi duyururuz" ifadelerine yer verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İzmir Barosu Başkanlığının internet sitesinde yapılan ve görevli cumhuriyet savcımıza yönelik asılsız, tek taraflı itham içerir açıklama karşısında kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek üzere bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Olay günü İzmir Barosu'na kayıtlı olduğunu beyan eden avukat, cezaevi idaresi ile görevli cumhuriyet savcımıza müracaat ederek müvekkili olduğunu iddia ettiği hükümlünün sağlık durumuna ilişkin belgelerin kendisine verilmesini istemiştir. Cumhuriyet savcımız tarafından başvuran avukatın bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunmaması karşısında talep uygun görülmeyerek vekaletname ibraz edilmesi halinde gereğinin yapılacağı kendisine usulünce bildirilmiştir. Aynı gün ilgili avukatın bu defa vekaletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebi mevzuata uygun görülerek, gereği ivedilikle yerine getirilmiştir. Görevli cumhuriyet savcımızın açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı yersiz ve haksız bir ithamdır. Cumhuriyet savcılarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevlerini temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukuk ilkelerine, mevzuata ve elbette mesleki nezaket kurallarına azami hassasiyet göstererek icra etmeye devam edeceklerdir" denildi. - İZMİR