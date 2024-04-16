İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal\'dan işçi çıkarma açıklaması

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işçi çıkarma iddialarıyla ilgili "Bizim önceliğimiz uygulayacağımız tasarruf tedbirleriyle mali disiplini sağlamak ve hem Bayraklı Belediyesi personelinin maaşını zamanında ve eksiksiz ödemek, hem de Bayraklı'ya yakışan en güzel projeleri hızla hayata geçirmek olacaktır. Bizim tercihimiz her zaman bir kuruşun dahi hesabını vereceğimiz, şeffaf bir belediyecilikten yana olacak" dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yazılı açıklama yaptı. Önal, şunları kaydetti:
"BAYRAKLI'NIN PARASINI BAYRAKLILI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN KULLANACAĞIMA DAİR SÖZ VERDİM"
"Bayraklı Belediyesi halkın belediyesidir! Bize düşen görev, halkın parasını halka hizmet olarak en iyi şekilde geri götürmektir! 31 Mart yerel seçimlerinde rakibimizin her evden özgeçmiş topladığı bir süreçte ben seçimi kaybetme pahasına bir kişiye bile işe alacağıma dair söz vermedim. Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Bayraklı'nın parasını Bayraklılı vatandaşlarımız için kullanacağıma dair söz verdim. 29 Ocak'tan itibaren adaylığımın partimizin üst yönetim organı PM'de onaylanmasının ardından belediyeye işe alım süreçlerinin devam ettiğini tespit ettik. 4 Nisan günü mazbatayı alarak göreve başladığımız bu süreçte de gördük ki; belediyeye yeni personel alımı yapılmış."
"SENDİKA TEMSİLCİLERİ TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ"
"Her geçen gün ağırlaşan ekonomik koşullarda, belediyelerin gelir-gider dengesinin de bozulduğu bir ortamda çalışan maaşlarının dahi zamanında ve tam olarak ödenmesi mümkün gözükmüyordu. Tablo bu haldeyken mevcut işçi sayısına ilave olarak yeni personellerin işe alınması tüm bütçeyi maaş ödemesine ayırma gerekliliği doğuracaktı... ya maaşları ödeyemeyen bir belediyeyi tercih edecektik ya da emekçisinin parasını zamanında ve tam ödeyen bir belediyeyi tercih edecektik...Gelinen noktada iş akdi sona eren öğretmenlerin bir kısmı saat ücretli olarak yıllık ihale kapsamında işe alınarak görevlerine devam ediyorlardı. Bu kapsamda görev yapan öğretmenlerin son haftalarda kadroya geçirildiğini tespit ettik. Mali disiplini sağlamak için aldığımız tasarruf tedbirleriyle de kadroya alınan işçilerin iş akitlerine son verdik. Biz sendika ile yaptığımız bugünkü görüşmede saat ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin aynı sistemle göreve devam etmelerini teklif ettik. Hatta mali disiplin sağlandıktan sonra acil ihtiyaçlı arkadaşların kadroya alımının yapılacağını da belirttik. Buna rağmen sendika temsilcileri teklifimizi kabul etmedi."
"BEN TUTAMAYACAĞIM HİÇBİR SÖZÜ VERMEDİM"
"Bizim önceliğimiz uygulayacağımız tasarruf tedbirleriyle mali disiplini sağlamak ve hem Bayraklı Belediyesi personelinin maaşını zamanında ve eksiksiz ödemek, hem de Bayraklı'ya yakışan en güzel projeleri hızla hayata geçirmek olacaktır. Bizim tercihimiz her zaman bir kuruşun dahi hesabını vereceğimiz, şeffaf bir belediyecilikten yana olacak. Seçim çalışmaları esnasında da sıkça dile getirdiğim gibi 'Ben tutamayacağım hiçbir sözü vermedim, vermeyeceğim!' Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"
Son Dakika › Yerel › İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'dan işçi çıkarma açıklaması - Son Dakika
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