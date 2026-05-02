İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Çankaya Katlı Otoparkı Açıklaması - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Çankaya Katlı Otoparkı Açıklaması

02.05.2026 11:42  Güncelleme: 12:14
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılmasına ilişkin tartışmalara yönelik, “Riskli yapı tescili bulunan bir binada otopark işletmesi yapmak hukuken mümkün değildir” dedi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına ilişkin tartışmalara yönelik, "Riskli yapı tescili bulunan bir binada otopark işletmesi yapmak hukuken mümkün değildir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çankaya Katlı Otoparkı hakkında yürütülen tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tugay, bir süredir belediyeyi ve kendisini hedef alan siyasi bir çalışma yürütüldüğünü öne sürerek, yapılan açıklamaların görmezden gelindiğini ifade etti.

Tugay, Çankaya Katlı Otoparkı'nın yalnızca belediyeye ait olmadığını çoğunluk hissenin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ziraat Bankası'na ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çankaya Katlı Otoparkı hakkında bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve başkanı hedef gösteren bir siyasi çalışma yürütülüyor. Konu hakkında defalarca yaptığımız açıklamalara rağmen, yaptığımız açıklamaları ve durum hakkındaki gerçekleri ısrarla görmezden gelen bir grubun, otopark işletmesinin durdurulmasını zorunlu sebeplerden değil, adeta keyfi bir kararmış gibi kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığını üzülerek ve ibretle izliyoruz. Biz İzmir'de bu tür algı çalışmalarına alışkınız, arka planda kimler tarafınca yönetildiğine dair de çok deneyimimiz var."

Tekrar ifade etmek isteriz ki; Çankaya Katlı Otoparkı'nın sahibi tek başına belediye değildir, çoğunluk hisse Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Ziraat bankasına aittir. Otopark konusunda muhatap alınacak kurumlar öncelikle bunlardır. Ama eylemciler bunu her zaman görmezden gelmişlerdir. Otopark binası ile ilgili riskli yapı kararı 2021 yılında alınmıştır. Mahkeme kararları ile hukuken de kesinleşmiş ve binanın tapusuna 'riskli yapı tescili' işlenmiştir. Tapuda riskli yapı tescili olan bir binada otopark işletmesi yapmak hukuken mümkün değildir. O nedenle zaruri olarak otopark işletmesinden çekilinmiştir. Riskli yapı tapu tescili olan bu binanın tekrar kullanılabilmesi için yürütülmesi gereken süreç belediyenin değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların muhatap alınması ve hukuki ve idari çözüm üretilmesi gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte muhataplarına çözüm üretmeleri için bir çağrıda bulunmuştur ve bu süreçte kurumumuzun engelleyici bir tavır içinde olmayacağı ifade edilmiştir.

Bu şartlar altında ısrarla kamuoyu gözünde belediyeyi ve başkanı suçlu ve sorumlu göstermeye çalışanların siyasi amaçlar güttüğünü anlamak zor değildir. Yaptığımız hiç bir açıklamanın gerçek Kemeraltı esnafını hedef alması mümkün değildir. Konuyu asıl konuşulması gereken boyutundan alıp başka yönlere çekenlerin ne yapmak istediği de gayet açıktır. İzmir esnafını kendi siyasi emellerine alet etmeye çalışanları uyarıyoruz,esnafın derdini çözecekseniz ekonomiyi düzeltin. İnsanları alışveriş yapamaz hale getiren yoksulluğu, pahalılığı yok edin bu ülkede. Azalan üretimle, yüksek işletme maliyetleri ile iflas eden, fabrika, dükkan kapatan insanların gerçek sıkıntılarını konuşalım bir şey konuşacaksak. Yapay ve uyduruk gündemleri bırakın. Esnafımız sizin siyasetinizin malzemesi değildir. Bizim tavrımız şehrimizin kalkınmasına destek olmak, bunu yaparken tüm imkanlarımızı seferber etmek yönündedir. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Çankaya Katlı Otoparkı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 12:15:37. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Çankaya Katlı Otoparkı Açıklaması - Son Dakika
