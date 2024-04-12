İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça\'da İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, güne Foça'da başladı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile görüşen Başkan Tugay, daha sonra esnafı ziyaret etti. Başkan Tugay, ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bayram tatilinde ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Tugay, bugün de Foça'da güne başladı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda görüşen Başkan Tugay'a, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de eşlik etti.

"SİZDEN ÇOK UMUTLUYUZ"

İlçede esnafı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Tugay ile fotoğraf çekilmek isteyenler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Kimi ilçe sakinleri Tugay'ı çok sevdiğini söylerken, kimileri de "Sizden çok umutluyuz. İzmir'e yapacağınız yatırımlar sayesinde kentimiz çok daha güzel bir şehir olacak" dedi. Tugay da sokakta kendisine iletilen konuları hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi. Başkan Tugay, taksicileri de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.