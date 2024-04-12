İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hayvancılık Sorunlarını Dinledi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ile Tepeköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Hayvancılığın bitme noktasına geldiğine ilişkin sorunları dinleyen Tugay, gerekli adımları atacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça'nın ardından Bergama'ya geçti. Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'i makamında ziyaret eden Tugay, daha sonra ilçenin en çok genç nüfusa sahip Tepeköy Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Köy kahvehanesinde yurttaşlarla buluşan Başkan Tugay, sorunları dinledi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aktürk'ün de katıldığı ziyaret sırasında yapacağı çalışmaları anlatan Tugay, "Mazbatayı yeni aldım. Sorunlarınızı dinlemek için geldim" dedi.

"GEREKLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK"

Tarım arazilerinin yollarının yapılmasını isteyen yurttaşlar, hayvancılık ile ilgili yaşadıkları zorlukları anlattı. Hayvan fiyatlarının çok arttığını, hayvan alsalar bile bakamayacak duruma geldiklerini belirten mahalle sakinleri, devletin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine destek vermesini istedi.

Başkan Tugay, köylünün de üreticinin de nefes alması için gerekli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.