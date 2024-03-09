İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Köy Hayrı'na Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık Yayakent Dede Bayırı Köy Hayrı'na katıldı. Köylülerin sofrasına konuk olan Başkan Soyer, hayır lokması dağıttı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık Yayakent'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dede Bayırı Köy Hayrı etkinliğine katıldı. Etkinlikte Başkan Tunç Soyer'e eşi ve İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar eşlik etti.
Alanda köy halkıyla sohbet eden Başkan Soyer, duaların ardından imece usulü pişen kazanlardan hayır dağıtımı yaptı. Yemek dağıtımının ardından köylülerle sofraya oturan Başkan Soyer, hayır lokması yiyerek, "Bu geleneğin devam etmesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum, tebrik ediyorum. Allah kabul etsin, hepinizden Allah razı olsun" dedi.
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