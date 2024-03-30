İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 Bin 500 Aileye Bayram Öncesi Nakdi Destek Verdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ve emekli 55 bin 500 aileye bayram öncesi 45 milyon liralık nakdi destek verdi.

Sosyal hizmet çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramda da İzmirlilerin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca kentin dört bir yanında düzenlenen iftar programlarında ve Bizİzmir Dayanışma Noktalarında 521 bin kişiye yemek ulaştırarak sofraların bereketini büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramın gelişiyle birlikte dayanışmayı nakdi destek ile sürdürüyor. Nakdi destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri ile emekli desteği başvurusu olumlu sonuçlanan toplam 55 bin 500 kişinin hesaplarına toplamda 45 milyon liralık bayram desteği ödemesi yatırıldı. Tutarlar, İzmir Şehir Kartı üzerinden anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabiliyor, ATM'lerden nakit olarak temin edilebiliyor ya da POS cihazı üzerinden yapılan işlemlerde harcanabiliyor.