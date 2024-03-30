İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 Bin 500 Aileye Bayram Öncesi Nakdi Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 Bin 500 Aileye Bayram Öncesi Nakdi Destek Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 Bin 500 Aileye Bayram Öncesi Nakdi Destek Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ve emekli 55 bin 500 aileye bayram öncesi 45 milyon liralık nakdi destek verdi. Nakdi destek almaya hak kazanan kişiler, İzmir Şehir Kartı üzerinden anlaşmalı iş yerlerinde kullanabilecek.

30.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ve emekli 55 bin 500 aileye bayram öncesi 45 milyon liralık nakdi destek verdi.

Sosyal hizmet çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramda da İzmirlilerin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca kentin dört bir yanında düzenlenen iftar programlarında ve Bizİzmir Dayanışma Noktalarında 521 bin kişiye yemek ulaştırarak sofraların bereketini büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayramın gelişiyle birlikte dayanışmayı nakdi destek ile sürdürüyor. Nakdi destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri ile emekli desteği başvurusu olumlu sonuçlanan toplam 55 bin 500 kişinin hesaplarına toplamda 45 milyon liralık bayram desteği ödemesi yatırıldı. Tutarlar, İzmir Şehir Kartı üzerinden anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabiliyor, ATM'lerden nakit olarak temin edilebiliyor ya da POS cihazı üzerinden yapılan işlemlerde harcanabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, İzmir, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 Bin 500 Aileye Bayram Öncesi Nakdi Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 18:50:57. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 Bin 500 Aileye Bayram Öncesi Nakdi Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement