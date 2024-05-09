İzmir Büyükşehir Belediyesi Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Dolandırıcılık Uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dolandırıcılık Uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın adı kullanılarak iş insanlarından 'öğrencilere eğitim yardımı' adı altında para talep edildiği yönündeki dolandırıcılık girişimine karşı uyarıda bulundu.

09.05.2024 16:20  Güncelleme: 16:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın adı kullanılarak iş insanlarından "öğrencilere eğitim yardımı" adı altında para talep edildiği yönündeki dolandırıcılık girişimine karşı uyarıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Değerli hemşerilerimizin dikkatine; İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın ismi kullanılarak telefonla ulaşılan iş insanlarından 'öğrencilere eğitim yardımı' adı altında para talep edildiği öğrenilmiştir. Açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu tespit edilen söz konusu eylemin sorumlularının belirlenmesi için tarafımızdan hukuki süreç başlatılmıştır. Geçmişte de örneklerine rastlanan, iyi niyetli yurttaşlarımızı suiistimal amacı taşıyan bu tür eylemlere karşı duyarlı olunması önem arz etmektedir. İZSU Genel Müdürlüğü veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden hiçbir kamu görevlisinin bu yönde bir talepte bulunması söz konusu değildir. Telefonda kendini İZSU Genel Müdürü şeklinde tanıtarak veya onun adıyla para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve böyle durumlarda en kısa sürede emniyet birimlerine bilgi verilmesini rica ederiz. Saygılarımızla."

Kaynak: ANKA

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