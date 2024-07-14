İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak semtinde yaşanan olayda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olduğu iddiasıyla ilgili incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

14.07.2024 10:56
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak semtinde 2 kişinin yolun karşısına geçmek istedikleri sırada yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına yapıldığı vurgulanan açıklamada, bölgede elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak döşenmiş olduğu iddia edildi.

Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, Alsancak semtinde Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. "İki hemşehrimizin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu talihsiz olayın nedenlerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve bir daha tekrar etmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yetkili makamlarla iş birliği içinde gerekli tüm incelemeleri başlatmış bulunmaktayız" denilen açıklamada, konuyla ilgili resmi raporların önümüzdeki günlerde tüm şeffaflığıyla paylaşılacağı belirtildi. Oluşabilecek dezenformasyonu önlemek ve bazı soru işaretlerini giderilebilmek adına ilk tespit ve değerlendirmelerin ortaya konulması gerektiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gün doğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır."

Açıklamada, "Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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