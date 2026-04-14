İzmir'de 101 Bin Ecstasy Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir'de polisin Konak ilçesinde düzenlediği operasyonda, 101 bin 520 adet ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, Konak ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 101 bin 520 adet ecstasy ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli D.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.