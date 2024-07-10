İzmir\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Ulaşımda İndirim

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek. - İZMİR
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