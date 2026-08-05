İzmir'de Amfibik Uçak Acil İnmeye Zorlandı - Son Dakika
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İzmir'de Amfibik Uçak Acil İnmeye Zorlandı

İzmir\'de Amfibik Uçak Acil İnmeye Zorlandı
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İzmir Kiraz'daki yangında amfibik uçak su alırken indi, pilot güvenle tahliye edildi.

(İZMİR) - İzmir'in Kiraz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında su almak için Beydağ Baraj Göleti'ne inen amfibik yangın söndürme uçağı, su ikmalinin ardından yeniden kalkış yapamadı. Pilot Mustafa Alp uçağı güvenli şekilde kıyıya ulaştırarak tahliye edildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kiraz ilçesinin Umurlu Mahallesi'nden bugün 13.10 sıralarında alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edilerek yangına müdahaleye başlandığı bildirildi ve şunlar kaydedildi:

"Yangına müdahalede görev alan hava araçlarından, saat 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalanan AT-802F tipi amfibik orman yangın söndürme uçağı, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yapmış ancak su aldıktan sonra uçak yeniden kalkış gerçekleştirememiştir. Pilotumuz uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmış, sağlık durumu iyi olan Pilotumuz Mustafa Alp uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamakta olup uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: ANKA

Havacılık, Kiraz, Pilot, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Amfibik Uçak Acil İnmeye Zorlandı - Son Dakika

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