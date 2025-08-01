İzmir'de Aşırı Sıcaklar Çalışanları Zorladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Aşırı Sıcaklar Çalışanları Zorladı

İzmir\'de Aşırı Sıcaklar Çalışanları Zorladı
01.08.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sıcaklık 40 dereceyi aşarken, metal ustaları ve fırıncılar zorlu koşullarda çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan İzmir'de termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarken, özellikle ateş başında çalışan ustalar zorlu bir mesai sürdürüyor. Yaklaşık 70 derece sıcaklıktaki ortamlarda çalışan ustalar, ekmek mücadelesi için zamanla bu şartlara alıştıklarını belirtiyor.

İzmir'de hava sıcaklıkları 40 dereceye dayandı. Kent genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, özellikle güneş altında ve yüksek ısıya maruz kalan meslek grupları adeta ateşle mücadele ediyor. Demirci, fırıncı ve dökümcü gibi yüksek ısıya maruz kalan meslek gruplarında görev yapan işçiler, hem havanın hem de çalıştıkları ortamın sıcaklığıyla mücadele ediyor. Ateş başında saatlerce çalışan ustalar, serinlemek için sık sık yüzlerini yıkıyor, bol su tüketerek ayakta kalmaya çalışıyor. Ateşe en çok maruz kalan mesleklerden biri olan demircilikte yaklaşık 23 yıldır ustalık yapan Süleyman Akdemir ise zorlu mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Yüksek sıcağa alıştığını belirten Akdemir, "Mesleğimi yaparken keyif aldığım için buradayım. Aksi halde bu sıcağa dayanmak gerçekten çok zor. Şu an bulunduğumuz ortam 65-70 derece civarında. Ancak işe ve sanata olan sevgimiz, bu zorlukların önüne geçiyor. Gençler belki ateşten, sıcaktan korkuyordur ya da klimalı ortamları tercih ediyordur. Çünkü bu iş kolay bir iş değil; sıcağı, kiri, tozu var. Bu mesleği ancak çok seven biri yapabilir. Biz de atalarımızdan gördüğümüz ve çok sevdiğimiz için buradayız. Yeni neslin tercih etmeme sebebi bu sıcaklık olabilir. Sürekli ateşle iç içeyiz, gelen parçalarla temas sonucu yanmalar da olabiliyor. Hava şu anda yaklaşık 40 derece, ocağın sıcaklığı ise bin 200 dereceye kadar çıkıyor. Bu sıcaklıktan etkileniyoruz ama işimizi büyük bir sevgiyle yapıyoruz" dedi.

"Dışarısı bana cennet"

Sıcak havaların etkisiyle çalıştığı ortamın dışarıya kıyasla çok daha sıcak olduğunu belirten fırıncı Sait Gül, "Bu sıcakta dışarısı zaten 40-45 derece, burası da fırının önü olduğu için aynı sıcaklığı burada da yaşıyoruz. 70 derecenin içinde çalışıyoruz ve sürekli terliyoruz. 30-35 senedir bu işi yapıyoruz ve artık bu sıcağa alıştık diyelim. Gün içinde de hiçbir şey değişmiyor. Sabah saat 8.00'den akşam 5-6'ya kadar bu sıcağın önündeyiz. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü bu bizim işimiz ve elimizden başka bir meslek gelmiyor. Keşke başka bir iş yapabilsek ama inşaatçılık da aynı şekilde zor, şoförlük de öyle. En iyisi olarak bu fırın işini seçtik ve büyük ihtimalle bu fırında mezara gideceğiz. Serinlemek gibi bir şey yok, kesinlikle yok. Soğuk su içtiğimiz zaman daha da çok terliyoruz çünkü soğuk su teri tutmuyor. Bu yüzden arada bir çay içiyoruz ki en azından ağzımız kurumasın. Şimdi dışarı çıktığımda, dışarısı bana cennet gibi geliyor. Dışarı çıkmak bile benim için büyük bir rahatlık ama fırının önü gerçekten cehennem gibi. Burada sıcaklık rahat bir 70 dereceyi buluyor. Sen burada iki dakika durduğunda bile terliyorsun. Düşün ki ben burada 9-10 saat boyunca ayakta duruyorum. Bu sıcaklığa gerçekten can dayanmaz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Fırıncı, Çevre, Yerel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Aşırı Sıcaklar Çalışanları Zorladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’dan Filistin devletini tanıma çağrısı Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin devletini tanıma çağrısı
İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP’in Terörsüz Türkiye Komisyonu’na göndereceği isimler İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP'in Terörsüz Türkiye Komisyonu'na göndereceği isimler
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
20:11
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
20:02
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
19:55
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
19:30
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
19:18
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
18:50
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
18:17
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 14:54:14. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Aşırı Sıcaklar Çalışanları Zorladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.