İzmir'de Buca'da Yangın Kontrol Altında

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde, Çevreyolu Gökdere mevkisi otoban kenarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken yangının ilerleyişinin durdurulduğu bildirildi.

İzmir'de Buca Çevreyolu Gökdere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoban kenarında öğle saatlerinde çıkan yangına ilk müdahale saat 13.05'te yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale ederken, yangının ilerlemesinin durdurulduğu ve kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.