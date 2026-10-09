İzmir\'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyonda 12 şüpheli savcılığa sevk edildi

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyonda 12 şüpheli savcılığa sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çeşme Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
(İZMİR) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çeşme Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, savcılığa sevk edildi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce Çeşme Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin, işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Kaynak: ANKA
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