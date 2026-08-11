İzmir’de apartmanda ‘çöp ev’ isyanı - Son Dakika
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İzmir’de apartmanda ‘çöp ev’ isyanı

İzmir’de apartmanda ‘çöp ev’ isyanı
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Konak'ta çöp dolu evden yayılan koku ve haşereler nedeniyle mahalle sakinleri yetkililere acil müdahale çağrısı yaptı. Defalarca yapılan şikayetlere rağmen çözüm bulunamadı.

İzmir'in Konak ilçesinde mahalle sakinleri, çöp ev olduğu iddia edilen daireden yayılan kötü kokular ve haşereler nedeniyle isyan etti. Vatandaşlar, defalarca başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını belirterek yetkililerden acil müdahale istedi.

İzmir'in Konak ilçesi 2'nci Kadriye Mahallesi 628 Sokak sakinleri, mahalledeki komşularının evinden yayılan kötü kokular ve haşere istilası nedeniyle zor günler geçiriyor. Çöp ev olduğu iddia edilen 3 katlı apartmanın temizlenmesi için defalarca yetkililere başvuruda bulunan vatandaşlar, bir türlü sonuç alamadıklarını belirterek isyan etti.

"Kokudan duramıyoruz"

Mahalle sakini Kamil Öztürk, "Bu evdeki kadın çöpleri topluyor ve biriktiriyor. Ben 17 senedir buradayım, yıllardır burada çöpler var. Çöplerden dolayı burada yangın da oldu. Defalarca Konak Belediyesine şikayet ettik. Tutanak tutuyorlar ama bir sonuç alamıyoruz. Herkes şikayetçi. Kokudan duramıyoruz, rahatsız oluyoruz. Çöpleri satacaksa biz yardımcı oluruz. Biz burada bu çöplerin kokusuyla uğraşıyoruz. Yetkililer bunu temizlesin" dedi.

"Çöplerden dolayı dükkanımı kapatıyorum"

Mehmet Şerif Toktaş ise "Bütün apartman çöp dolu. 3 katında da çöp var. İki sefer yandı burası. Bize zarar veriyor. Ben bu çöplerden dolayı dükkanımı kapatıyorum. Benim dükkanım da yansaydı bunun hesabını kim verecek. Zabıtalar temizleyeceğiz diyor ama ilgilenmiyorlar. Şikayetçiyiz. Bu pislik yüzünden burada duramıyoruz. Dükkanımıza fareler giriyor" ifadelerini kullandı.

"Defalarca şikayet ettik ama çözüm bulunmadı"

Mahalle olarak kokudan çok rahatsız olduklarını dile getiren Elif Alas da "İnsanlar sokağa çıkamıyor, burada oturamıyor. Lütfen buraya bir el atılsın. Uzun zamandır burada çöpler var. Defalarca şikayet ettik ama bir şey değişmedi. Çözüm bulunmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İzmir, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir’de apartmanda ‘çöp ev’ isyanı - Son Dakika

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