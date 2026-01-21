İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Dezavantajlı Mahallelere Ucuz Market ve Lokanta Müjdesi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyoekonomik açıdan zor durumda olan mahallelerde yeni İZMAR marketleri ve Kent Lokantaları açılacağını açıkladı. Tugay, bu noktalarda ürünlerin yüzde 50 indirimli, yemeklerin ise 25 liradan sunulmasının planlandığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dezavantajlı bölgelerde yaşayan yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni sosyal destek adımlarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında konuşan Tugay, bu mahallelerde daha ucuz fiyatlarla hizmet verecek İZMAR marketleri ve Kent Lokantaları açmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Tugay, açıklamasında İzmir'in sosyoekonomik açıdan sıkıntı yaşayan bölgelerine yönelik yeni bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Dün arkadaşlarımızla birkaç toplantı yaptık. İzmir'in sosyoekonomik olarak zor durumda olan bölgelerini konuştuk. Bu bölgelerde yurttaşlarımızın daha fazla yanında olmak istiyoruz" dedi.

İZMAR marketlerinin halihazırda piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 25 altında satış yaptığını hatırlatan Tugay, dezavantajlı mahallelerde açılacak yeni marketlerde ürünlerin yüzde 50 indirimle satılmasının planlandığını ifade etti. Tugay, "Daha da ucuz fiyatlarla ürünlerin satıldığı marketler açmak istiyoruz" diye konuştu.

Kent Lokantalarıyla ilgili de bilgi veren Tugay, şu anda 4 kap yemeğin 50 liraya sunulduğunu ve binlerce yurttaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi. Yeni açılacak lokantalarda ise yemek fiyatının 25 lira olarak belirlenmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Hangi mahallelerde bu hizmetlerin öncelikli olması gerektiği konusunda yurttaşların görüşlerini almak istediklerini dile getiren Tugay "Aklımızdan geçen bazı yerler var. Eminim pek çok yurttaşımız kendi mahallesinde açılmasını isteyecek. Sizlerde bu paylaşımla birlikte görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hangi mahallelerimizin daha çok ihtiyacı var diye. Herkesin yanında olmak istiyoruz. Herkese destek olmak istiyoruz. Belediyenin çalışmalarına destek olan insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dayanışma ve birlik beraberlikle zor günlerimizde birbirimizin yanında olacağız. İnsanlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.