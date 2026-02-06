İzmir'de Sağanak Etkisini Yitirdi: En Fazla Yağış Menderes'te Ölçüldü - Son Dakika
İzmir'de Sağanak Etkisini Yitirdi: En Fazla Yağış Menderes'te Ölçüldü

06.02.2026 11:15  Güncelleme: 12:23
5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışlar, İzmir genelinde su baskınlarına yol açtı. 6 Şubat itibarıyla yağış etkisini yitirdi, ancak birçok bölgede kurtarma çalışmaları devam etmekte. Menderes ve Seferihisar'da en fazla yağış kaydedildi.

(İZMİR) – İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'den yağışın 6 Şubat saat 04.00 itibarıyla tüm ilçelerde etkisini yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren özellikle İzmir'in batı ilçelerde başlayan ve akşam saatlerinden sonra Seferihisar, Gümüldür, Menderes ve Torbalı'da etkisini artıran yağış, 6 Şubat saat 04.00 itibarıyla tüm ilçelerde etkisini yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre son 24 saatte en fazla yağış Menderes Çileme'de 131,3 milimetre olarak kaydedildi. Ödemiş Demirdere Köyü'nde 93,6 milimetre, Bozdağ Kayak Merkezi'nde 92,4 milimetre, Gümüldür'de 80,2 milimetre, Bayındır Çınardibi Köyü'nde 79,5 milimetre yağış ölçüldü.

AKOM'a ulaşan bilgilere göre, ihbar hatlarına toplam 774 ihbar yapıldı. 112 İtfaiye Çağrı Merkezi'ne 229 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 150'sinin ev su baskını, 26'sının işyeri su baskını, 5'inin kamu binası su baskını, 14'ünün hasar tespiti, 9'unun ağaç devrilmesi ve 25'inin kurtarma vakası olduğu bildirildi. İZSU ve HİM hatlarına ise aynı saat itibarıyla 545 ihbar ulaştığı, bunların 265'inin yol su baskını, 234'ünün ev su baskını ve 46'sının işyeri su baskını olduğu öğrenildi.

İlçe bazlı dağılımda Seferihisar'ın 113 ihbarla öne çıktığı, bu ihbarların 44'ünün yol, 63'ünün ev ve 6'sının işyeri su baskını olduğu belirtildi. Dere taşmaları nedeniyle Seferihisar Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahalleleri ile Menderes Gümüldür Atatürk ve Orta mahallelerinde yoğun su baskınları meydana geldiği, müdahale çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Torbalı Pancar bölgesinde İZBAN istasyonu çevresi ve alt geçitte su çekme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Menderes Çile Ege Yaşam Kooperatifi'nde iki kişinin mahsur kaldığı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıkları öğrenildi. En çok etkilenen mahallelerin Seferihisar'da Payamlı, Cumhuriyet, Mersin Alanı ve Camikebir; Torbalı'da Fevzi Çakmak, Muratbey ve İnönü; Menderes'te Gümüldür ve Çukuraltı; Urla'da Altıntaş, Atatürk ve Güvendik; Çeşme'de ise 16 Eylül, Alaçatı, Dalyan, Çakabey, Ilıca ve İsmet İnönü olduğu bildirildi.

Torbalı ilçesi Pancar İZBAN alt geçidinden aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaşın su seviyesinin yükselmesi sonucu araç içinde mahsur kaldığı ve hayatını kaybettiği, olayla ilgili inceleme ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İZSU ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere yol yapım, bakım ve onarım, muhtarlık işleri, sosyal hizmetler, zabıta, park ve bahçeler ile makine ikmal birimlerinin sahada görev yaptığı, sosyal hizmetler ekiplerince sahada çalışan personele 230 kişilik kumanya desteği sağlandığı öğrenildi. Kent genelinde 412 iş makinesi, 200 pompa ve bin 365 personel ile müdahale ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğü, gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

İzmir'de Sağanak Etkisini Yitirdi: En Fazla Yağış Menderes'te Ölçüldü

İzmir'de Sağanak Etkisini Yitirdi: En Fazla Yağış Menderes'te Ölçüldü
