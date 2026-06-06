İzmir'de Hava Kuvvetleri Festivali Coşkusu - Son Dakika
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İzmir'de Hava Kuvvetleri Festivali Coşkusu

İzmir\'de Hava Kuvvetleri Festivali Coşkusu
06.06.2026 17:52
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115. yıl dönümü etkinlikleri teknoloji sergileri ve akrobasi gösterileriyle devam etti.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen 'Gençlik ve Havacılık Festivali', teknoloji sergileri ve gökyüzündeki nefes kesen akrobasi gösterileriyle hız kesmeden devam etti.

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan dev hava araçları sergilenirken, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin imzasını taşıyan yerli ve milli teknolojik ürünler ile platformlar, öğrencilere ve ailelerine detaylı olarak tanıtıldı.

SOLOTÜRK'ten gökyüzüne imza

Festivalin heyecan dozunu artıran anlar ise uçuş gösterileriyle yaşandı. Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçişinin ardından sahne alan yerli uçağımız Hürkuş, estetik manevralarıyla gururlandırdı. Etkinliğe damga vuran SOLOTÜRK ise gökyüzündeki sınırları zorlayan performansıyla izleyenleri adeta büyüledi. Vatandaşların nefeslerini tutarak büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri, alandan yükselen coşkulu alkışlarla sona erdi.

"Allah Türk ordusunu, Türk milletini korusun"

Festivali izleyen vatandaşladan Mehmet Sağtürk, "Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Havacılık, Teknoloji, Savunma, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Hava Kuvvetleri Festivali Coşkusu - Son Dakika

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