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İzmir'de Hayır Çarşısı açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Hayır Çarşısı açıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla 'Hayır Çarşısı' oluşturuldu. Hayır çarşısı ile İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

İzmir\'de Hayır Çarşısı açıldı
16.12.2023 - 00:03,
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İzmir'in Aliağa ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" oluşturuldu. Hayır çarşısı ile İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Demokrasi Meydanı'nda Filistin ve Gazze için yardım amacıyla Hayrat İnsan Yardım Derneği Aliağa temsilciliği tarafından Hayır Çarşısı oluşturuldu. Hayır Çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken çarşıda gönüllülerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. 3 gün boyunca sürecek Hayır Çarşısı'ndaki ürünlerin satışından elde edilecek gelirler Filistin'de ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Hayrat İnsan Yardım Derneği Aliağa temsilcilisi Talha Eray Şengöz, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e uyguladığı zulme sessiz kalamayacaklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Burada bugün açmış olduğumuz hayır çarşımız tamamen Filistinli kardeşlerimize destek mahiyetinde açılmıştır. Bütün halkımızın hususen de yerelde olan ve diğer yerlerden gelen halkımızın ciddi teveccühü vardır. Burada sattığımız ürünlerin hiçbirisi İsrail malı değildir. Burada hem boykotumuzu yapıyoruz hem de kendi esnaflarımıza, insanlarımıza destek amacıyla tamamen yerli ve helal malzemelerden satış yapıyoruz. Kararınca tarafımızı belli ediyoruz. Cenabı Hakka niyaz ediyoruz. Alemi İslam'a ihtiyat, ittifak versin ve İsrail'i de kahrı perişan eylesin. Oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. 3 gün boyunca cuma, cumartesi ve pazar burada hizmet vereceğiz. Satılan bütün malzemelerin ücretlerini Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğiz" dedi.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden birinin Filistin'de ve Gazze'de yaşandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız burada hem Filistin'de Gazze halkına maddi manevi destek sağlayacaklar hem de orada yaşanmış olan yaşanmaya devam eden soykırımı hissedecekler. Oradaki kardeşlerimizin acısını hissedecekler. Ben emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi.

" Nemrut'un ateşine su taşımaya devam edeceğiz"

Yardım çadırının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, "Hayrat Yardım Vakfımızın Filistin halkına destek için kurduğu yardım çadırının açılışını gerçekleştirdik. Bu sağduyuyu gösteren Hayrat Vakfına, yönetimine ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Karınca misali bizim tarafımız bellidir. Nemrut'un ateşine su taşımaya devam edeceğiz. Bir an önce Filistin halkının barışa, huzura kavuşmasını diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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