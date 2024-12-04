İzmir'de İtfaiye Kediyi Tellerden Kurtardı - Son Dakika
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İzmir'de İtfaiye Kediyi Tellerden Kurtardı

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İzmir'in Konak ilçesinde kayalıklarda güvenlik tellerine sıkışan kedi, İzmir İtfaiyesi ekiplerinin başarılı kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Vatandaşların alkışları eşliğinde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

04.12.2024 12:25  Güncelleme: 12:32
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Tellerde mahsur kalan kedi itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kayalıklarda bulunan güvenlik tellerinde mahsur kalan kedi İzmir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediyi başarılı bir şekilde kurtaran itfaiyeye vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi.

Dün Konak ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Tarihi Asansör'ün altındaki kayalıkların güvenlik telleri arasında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Merkez Dağda Arama Kurtarma ve Hatay İtfaiye Grubu Ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için güvenlik tellerini kesti ve kurtarma filesi ile kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de İtfaiye Kediyi Tellerden Kurtardı - Son Dakika

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