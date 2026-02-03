İzmir Buca'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir Buca'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

03.02.2026 10:33  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Atölyeden yükselen yoğun duman ve alevler, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarıyla iş yerini tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine 6 arazöz, 4 tonajlı araç, 2 merdivenli araç ve çok sayıda itfaiye personeli yönlendirildi, İZSU'dan 4 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu alevler yaklaşık 18 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Yangının, atölyenin bitişiğinde bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi, olası bir facianın önüne geçti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, İtfaiye, Yerel, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Buca'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:23:29. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Buca'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.