İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon

26.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 18 kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İZMİR) – İzmir'de, liderliğini S.B'nin yaptığı öne sürülen suç örgütü ile örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli olmak üzere farklı il ve ilçelerde toplam 24 adrese helikopter destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 tüfek, 1 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güvenlik, İzmir, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:25:02. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.