İzmir'de Tahtalı Barajı Yükselişe Geçti, Gece Su Kesintileri Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Tahtalı Barajı Yükselişe Geçti, Gece Su Kesintileri Sona Erdi

06.02.2026 21:10  Güncelleme: 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı %14,88'e ulaştı. 6 Ağustos'tan itibaren uygulanan su kesintileri sona erdi. Diğer barajlarda da su seviyeleri arttı.

(İZMİR) - İzmir'de son bir aydır etkili olan yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nı besleyen havzada su akışı yeniden hız kazandı. Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bugünden itibaren sona erdiği belirtildi.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda hareketliliği artırdı. Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.

Tahtalı'yı besleyen dereler yeniden canlandı

Yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı havzasında yer alan Küner Çayı, Sarıçay, Tahtalı Çayı, Küner Deresi, Yeni Köy Deresi ve Dereköy Deresi'nde akışın arttığı gözlendi. Uzun süredir düşük debiyle akan dere yataklarının yeniden suyla buluşması, baraj açısından umut verici bir tablo ortaya koydu. Tahtalı Havzası'na düşen yağışlar yalnızca baraj doluluk oranları açısından değil, yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve İzmir'in uzun vadeli su güvenliğinin sağlanması bakımından da büyük önem taşıyor.

Diğer barajlar da yükselişte

Son yağışlar, kent genelindeki diğer barajlarda da su seviyelerinin artmasını sağladı. 30 Aralık 2025'te doluluk oranı yüzde 2,38 olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 45,94'e yükseldi. Aynı tarihte doluluk oranı yüzde 0,00 olan Balçova Barajı yüzde 44,91'e ulaştı. Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,68'den yüzde 45,05'e çıkarken, yüzde 0,00 seviyesinde bulunan Gördes Barajı yüzde 6,42 doluluk oranına yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 46,45'ten yüzde 54,22'ye ulaştı.

Tasarruf, alt yapı ve kaynak yönetimi birlikte yürütüldü

2021 yılında Tahtalı Barajı'na yıllık 150 milyon metreküp su gelirken, bu miktar 2022'de 83 milyon metreküpe, 2023'te 47 milyon metreküpe, 2024'te 42 milyon metreküpe, 2025'te ise 28 milyon metreküpe geriledi. Yalnızca yeni kaynaklara odaklanmak yerine mevcut kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen uygulamalar sayesinde kentin su ihtiyacının yüzde 28'ini karşılamayı başardı. Bu uygulamalar arasında Gördes Barajı'nın ölü hacminden su alınması, 20 yıldır su alınmayan hattın onarılarak Güzelhisar Barajı'ndan şehre su getirilmesi, yer altı kuyularının yenilenerek verimlerinin artırılması gibi çalışmalar önemli bir su kazanımı sağladı. Bunun yanında altyapı yenileme, aktif kaçak tespiti ve basınç yönetimi çalışmaları sonucunda İzmir kent merkezinde kayıp-kaçak oranı yüzde 27,17'den yüzde 24,80'e düşürüldü. Sadece bir yıl içinde sağlanan yüzde 2,37'lik bu düşüş, yaklaşık 5,6 milyon metreküp suyun sistemde kalmasını sağladı. Elde edilen tasarruf miktarı, on binlerce hanenin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Ayrıca vatandaşların yaptığı tasarrufta bu mücadelede önemli bir rol oynadı.

Su tarifeleri değişmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nce yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları göz önünde bulundurularak, vatandaşların alım gücünü korumak amacıyla ocak ayında planlanan su zammının yapılmadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Tahtalı Barajı, Hava Durumu, Ekonomi, İzmir, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Tahtalı Barajı Yükselişe Geçti, Gece Su Kesintileri Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu İşte dudak uçuklatan gelir 10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Sergen Yalçın’dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?
TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

09:17
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
07:13
Tahran’daki askeri tesiste yangın
Tahran'daki askeri tesiste yangın
03:29
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 09:30:01. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de Tahtalı Barajı Yükselişe Geçti, Gece Su Kesintileri Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.