İzmir'de Taksicilere Eğitim Dönemi
İzmir'de Taksicilere Eğitim Dönemi

05.05.2026 23:03
İzmir, taksicilere yönelik eğitim programıyla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından kent içi ulaşımda kalite standartlarını yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla taksi şoförlerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı hayata geçirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 11 Ocak tarihinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından büyük bir destek ve yüksek oy oranıyla başkanlığa seçilen Erkan Özkan liderliğinde başlatılan dönüşüm süreci, oda bünyesinde her geçen gün daha belirgin şekilde hissedilmeye devam ediyor. Bir şoförün mesaiye başladığı ilk andan mesai bitiminde kontak kapattığı ana kadar gün içinde yaşayabileceği tüm detayları barındıran eğitim programı oldukça geniş bir müfredatı kapsıyor. Program çerçevesinde şoförlerin kişisel kılık kıyafet düzeninden başlayarak, yolcuyu araca alma ve güvenli bir şekilde indirme kuralları ile güler yüzlü müşteri karşılama gibi mesleki nezaket adımları titizlikle işleniyor. Seyahat esnasındaki iletişim süreçlerinin de aktarıldığı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan şoförlere özel bir katılım belgesi takdim ediliyor. Bu belgeye sahip taksilerin, kent içi ulaşımda kalite standartlarını en üst seviyeye taşıyarak İzmirlilere daha güvenli, saygılı, huzurlu ve vizyoner bir seyahat deneyimi sunması, böylece kent ulaşımında yepyeni bir dönemin başlatılması amaçlanıyor.

"Sektör üzerindeki kötü algı ortadan kalkacak"

Taksicilik sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir, ilklerin şehri olarak yine bir ilke imza atıyor. Bazı çıkar gruplarının son birkaç yıldır sektörümüze yönelik yürüttüğü negatif politikalara ve oluşturulan algıya rağmen, taksicilerin toplumun aynası olduğunu, eğitime ve yeniliklere açık olduklarını göstermek için bu çalışmayı başlattık. Amacımız, zedelenen taksici imajının yerine halkla ilişkileri kuvvetli, pozitif ve enerjik bir profil inşa etmektir. Anlaştığımız eğitim kurumu aracılığıyla esnafımıza müşteri diyaloğu, kişisel bakım ve araç temizliği gibi konularda 45 ve 45 dakika şeklinde dersler veriyoruz. Bu süreci kararlılıkla devam ettireceğiz. Temel gayemiz, hem müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak olumsuz algıyı kırmak hem de taksici esnafımızın kazancını artırarak ekmeğini büyütmektir" dedi.

"Tüm Türkiye'ye örnek olacak"

Düzenlenen eğitimin İzmir'den bütün ülkeye örnek olacağını belirten eğitmen Mehmet Nur Yıldız ise, "2026 yılında başkanımız Erkan bey ile birlikte başladığımız eğitimle üyelerimizi geliştirmek, sahada daha etkin hale getirmek ve taksicilik hizmetinin ne kadar değerli bir sektör olduğunu herkese anlatmak için buradayız. Eğitimin içeriğinde taksimizin nasıl olması ve hangi kurallara uyması gerektiği, taksi şoförlerinin etik kuralları, müşterinin ağırlanması ve uğurlanması, hitabet, görünüm ile aracın temizliği yer alıyor. Yeni vizyon bütün Türkiye'deki taksi şoförü arkadaşlarımıza öncülük etmiş olacak. Herkes kendi prestijinin ve öneminin çok daha iyi farkında olacak ve bu eğitim taksicilik sektörünü daha da yükseltecektir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

