İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

22.07.2026 09:50
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 11 kilo 568 gram esrar, 54 gram kokain ve 49 sentetik ecza ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir'de, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere depolandığı değerlendirilen uyuşturucu maddelere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 568 gram esrar-skank, 54 gram kokain, 49 sentetik ecza ve 8 gram sihirli mantar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 11 kilo 568 gram esrar-skank, 54 gram kokain, 49 adet sentetik ecza ve 8 gram sihirli mantar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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