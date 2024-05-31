İzmir'deki Forbes Köşkü Artık 24 Saat Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'deki Forbes Köşkü Artık 24 Saat Korunuyor

İzmir\'deki Forbes Köşkü Artık 24 Saat Korunuyor

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan tarihi Forbes Köşkü, bakımsızlık ve hırsızların talanıyla harabe haline gelmişti. Ancak köşk artık 24 saat korunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen güvenlikler, köşkü koruyor ve alana girişe izin vermiyor. Ayrıca köşk ve 5 dönümlük arazi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı SGK'ya devredildi.

31.05.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde önemli tarihi yapılardan olan, bakımsızlıktan harabeye dönerek hırsızların talan ettiği Forbes Köşkü, artık 24 saat korunuyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tarihi köşke hala çivi bile çakılmazken iki bakanlık arasında ise devir gelişmesi yaşandı.

Buca ilçesinde 1908 yılında levanten Forbes ailesi tarafından yapılan tarihi Forbes Köşkü, içler acısı haliyle gündeme gelmişti. Daha önce hırsızların talan ettiği köşk adeta kendi haline bırakılırken, aradan 23 yıl geçmesine rağmen restorasyon yılan hikayesine döndü.

Artık 24 saat korunuyor

Öte yandan, bakımsız kalan köşkle ilgili ise güvenlik önlemleri artırıldı. Köşkü, 24 saat boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından görevlendirilen güvenliklerin koruduğu öğrenildi. Vatandaşlarında alana girişine ve fotoğraf çekilmesine izin verilmezken, tarihi köşkün merdivenlerine ve bazı bölümlerine şeritler çekildiği gözlemlendi. Alınan bu önlemle birlikte ise hırsızların ve madde bağımlıların köşke gelmesi engellendi.

Köşkte ve 5 dönümlük arazide devir işlemi

Alınan bilgiye göre, yeniden gündeme gelen köşk ve 5 dönümlük arazi, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon yapılarak kullanılmak üzere 49 yıl süreyle kiralanmıştı. Bakanlığın hazırladığı restorasyon projesi sonuçsuz kalırken, köşk ve 5 dönümlük arazi kirası dolmadan yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredildi.

Çarpıcı ve görkemli yapısıyla dikkat çeken, görüntüsüyle üzen köşkle ilgili ne olacağına ise henüz karar verilmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Forbes, İzmir, Köşk, Buca, Kültür, Güvenlik, İzmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'deki Forbes Köşkü Artık 24 Saat Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:48 Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekti Küresel kamu borcu 315 trilyon dolara ulaştı! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki Forbes Köşkü Artık 24 Saat Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement