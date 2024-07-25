İzmir'deki Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Araştırılıyor - Son Dakika
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İzmir'deki Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Araştırılıyor

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vururken, yetkililer ölümlerin nedenini araştırıyor. Gölün bakımsızlığı ve ilgisizliği dikkat çekerken, vatandaşlar tedirgin oldu. İşletmeciler ve esnaf, daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

25.07.2024 11:44
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde, yüzlerce balık ölü olarak kıyıya vururken, yetkililer balık ölümlerinin nedenini araştırıyor.

Ödemiş ilçesinde, özellikle hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Gölü, şu sıralar bakımsızlığı ve ilgisizliğiyle dikkat çekiyor. Doğa harikası gölde ise son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Göldeki yüzlerce balığın ölü olarak kıyıya vurduğu görülürken, ölümler vatandaşları tedirgin etti. Konuyla ilgili gölden numune alındığı ve ölümlerin nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İşletmecilik yapan Semih Akçam, balık ölümleri nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek, "Ölümleri görünce yetkilere haber verdim ve suyun analizi yapıldı" dedi. Yine farklı bölge esnafı da, daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Araştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Araştırılıyor - Son Dakika
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