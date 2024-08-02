İzmir'den Gaziantep'e Giden Uçakta 10 Saatlik Rötar - Son Dakika
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Yerel

İzmir'den Gaziantep'e Giden Uçakta 10 Saatlik Rötar

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Gaziantep'e gitmesi planlanan yolcu uçağı, 10 saati yaklaşan rötar yapınca yolcular isyan etti. Uzun süren rötar nedeniyle yolcuların planları alt üst oldu ve sinirleri gerildi. Aynı şekilde Gaziantep'ten İzmir'e gitmek isteyen yolcular da mağdur oldu ve tepki gösterdi.

02.08.2024 15:30
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İzmir'den Gaziantep'e gitmesi planlanan yolcu uçağı, 10 saati yaklaşan rötar yapınca yolcular duruma isyan etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uzun süreli rötar, yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi, sinirleri gerdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Gaziantep'e kalkışı planlanan SunExpress'e ait uçak, uzun süre rötar yapınca yolcuların planlarını alt üst etti. Sabah saat 06.00 sıralarında planlanan uçuş, sürekli ertelendi.

Karşılıklı sefer nedeniyle Gaziantep'te de yolcular mağdur oldu

Uçağın 10 saat rötar yapması yolcuları isyan ettirdi. Yetkililere tepki gösteren yolcular, başka bir uçakla mağduriyetlerinin giderilmesini isterken, havalimanında zaman zaman sinirler gerildi. Karşılıkla sefer nedeniyle, Gaziantep'ten de İzmir'e gitmek isteyen yolcuların mağdur olduğu ve firmaya aynı şekilde tepki gösterdiği belirtildi.

SunExpress, 10 saatlik rötar hakkında ise açıklama yapmadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'den Gaziantep'e Giden Uçakta 10 Saatlik Rötar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'den Gaziantep'e Giden Uçakta 10 Saatlik Rötar - Son Dakika
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