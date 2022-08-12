Deprem nedeniyle boşaltılan Bergama Belediyesi binası için karar ay sonunda verilecek - Son Dakika
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Deprem nedeniyle boşaltılan Bergama Belediyesi binası için karar ay sonunda verilecek

12.08.2022 18:07
Deprem nedeniyle boşaltılan Bergama Belediyesi binası için karar ay sonunda verilecek

İzmir depreminin ardından, hasar gören ve boşaltılan Bergama Belediyesi Hizmet Binası için güçlendirme veya yeniden yapılması yönündeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

İzmir depreminin ardından, hasar gören ve boşaltılan Bergama Belediyesi Hizmet Binası için güçlendirme veya yeniden yapılması yönündeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Binanın tek sahibinin belediye olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu: "Binanın güçlendirme veya yeniden yapılması, yaklaşık maliyet hesapları bu ay sonu itibariyle raporla kat malikleri yönetimine sunulacak" dedi.

30 Ekim büyük İzmir depreminde, Bergama Belediyesi Hizmet Binası hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, binanın durumu hakkında bilgi verdi, binanın tek sahibinin belediye olmadığını söyledi.

"Binanın tamamına ne olacağına hep birlikte karar verilecek"

Başkan Koştu, "40 bağımsız bölümden 11'inin sahibi Bergama Belediyesi. Geri kalan 29 bağımsız bölümden 19'u esnaflarımıza, 8'i Esnaf Kefalet Kooperatifine 1'i elektrik kurumuna ve 1 bağımsız bölümü Halk Bankası'na ait. Hal böyle olunca binanın tamamına ne olacağına hep birlikte karar verilecek" dedi.

Koştu, "Hasar durumu ortaya çıkınca bir kamu kurumu olan belediyeyi taşımak zorunda kaldık. Bizim aldığımız karar sadece binanın belediyeye ait olan bağımsız bölümleri içindi. ve kamu sorumluluğu bunu gerektiriyordu" şeklinde konuştu.

"Yönetim güçlendirilmesi veya yeniden yapılması konusunda çalışmalarına başladı"

Bina için Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri yönetimi oluştuğuna açıklamasında yer veren Başkan Koştu, "Bu yönetim yaptığı toplantılarla binanın güçlendirilmesi veya yeniden yapılması konusunda çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde güçlendirme veya yeniden yapılması aşamaları için yaklaşık maliyetinin ne olacağı konusunda kat malikleri yönetimi, özel bir firma ile anlaştı. Firma çalışmasını tamamlamak üzere. Binanın güçlendirme veya yeniden yapılması yaklaşık maliyet hesapları bu ay sonu itibariyle raporla kat malikleri yönetimine sunulacak. Tüm bu aşamalarda biz de belediye olarak teknik desteğimizi verdik. Vermeye devam ediyoruz. Biz de kararımızı kat malikleri yönetimine bildireceğiz. Yönetimin alacağı karar doğrultusunda belediye olarak bizde diğer kat malikleri gibi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem nedeniyle boşaltılan Bergama Belediyesi binası için karar ay sonunda verilecek - Son Dakika

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